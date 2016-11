Xperia X ist neues Gerät für Sonys Concept for Android

Xperia X ist neues Gerät für Sonys Concept for Android

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Sony aktualisiert das Concept for Android und macht nun das neuere Xperia X zum Flaggschiff für diese Versuchsreihe. Sonys Concept for Android ist eine hervorragende Idee, über dieses Programm entwickelt man zusammen mit der Community die eigene Android-Firmware, denn man probiert darüber verschiedene Dinge aus und hört sich daraufhin das Feedback der eigenen Nutzer an. Nun wurde das Gerät gewechselt, das zur Teilnahme nötig ist.

Klar, Sony macht einen Sprung nach vorne und macht das aktuelle Xperia X* zum Smartphone des Konzept-Programms. Kommt eigentlich wenig überraschend. Diese separate Firmware lässt sich direkt von Sony beziehen, nötig ist dafür eine Anmeldung mit dem besagten Gerät über den Concept Installer. Derzeit beschränkt man das Concept auf den europäischen Markt.

Diese Firmware unterscheidet sich deutlich von der Beta der nächst neueren Android-Version, denn hier geht es ausschließlich um die Weiterentwicklung der Sony-Firmware. Teilnehmende Nutzer können zudem auswählen, ob sie eine eher stabile Firmware (jeden Monat) oder eher eine instabile Firmware (jede Woche) erhalten wollen.

Nichtsdestotrotz basiert das neuste Concept natürlich auch schon auf Android 7 Nougat. Wer schon in der Vergangenheit mitmachte, darf gern Erfahrungen in die Kommentare posten.