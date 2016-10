Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Bislang funktionierte die Mediathek des ZDF zwar schon gut, war allerdings optisch und technisch nicht unbedingt auf dem neusten Stand. Das hat sich nun geändert, ein großes Update für die ZDF Mediathek wurde in den letzten Stunden bereitgestellt. Der neue Look ist natürlich wesentlich moderner und entspricht heutigen Designstandards, des Weiteren ist das Design nun auch responsive und passt sich entsprechend der Displaybreite an.

Auch der aktualisierte HTML5-Player sieht doch wesentlich besser aus und funktioniert meines Erachtens auch besser. Ebenso hat man die Wiedergabequalität deutlich verbessern können, die zuvor ja noch eher auf Stand 2001 war und nicht unbedingt 2016.

Schaut euch die neue Mediathek mal an, definitiv eine große Verbesserung. Monatlich schauen auf den ZDF-Webseiten derzeit sogar über 45 Millionen Leute je Monat vorbei.

Ebenso hat man natürlich der ZDF-App einen neuen Anstrich verpasst, die App ist nun wesentlich schneller und entspricht dem heutigen Design von Android-Apps. Hübsch geworden!