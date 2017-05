Amazon haut an diesem Wochenende mal wieder zahlreiche Filme für je nur 99 Cent raus, wieder gibt es 12 Filme auf Leihbasis für diesen günstigen Preis. Ihr erhaltet zum besagten Preis jeden Film für 30 Tage, in diesem Zeitraum ist jeder geliehene Streifen über euer Amazon-Konto verfügbar. Wird ein Film abgespielt, steht er mit Start der Wiedergabe nur noch 48 Stunden zur Verfügung. Man kann ihn also noch locker ein zweites Mal anschauen.

Je nach Geschmack dürfte sicher auch für euch heute ein Film im Angebot sein, ausschließlich zum heutigen Freitag lassen sich die Filme „Swiss Army Man“ (sehr zu empfehlen), „Sausage Party“, „Männertag“, „Wo die wilden Menschen jagen“, „Max Steel“, „Incarnate“, „Mechanic: Resurrection“, „Mike and Dave“, „Shaun das Schaf: Der Film“, „Doctor Strange“ (ebenfalls eine Empfehlung), „Legend Of Tarzan“, und „Don’t Knock Twice“ für 99 Cent ausleihen.

In der Regel bekommt man zum besagten Preis immer das HD-Material der angebotenen Filme, es sei denn es steht lediglich SD als Qualität zur Verfügung. Filme in UHD werden aktuell auch bei diesem Angebot noch nicht zur Verfügung gestellt.