Freunde der Sonne, das Freitagskino ist bei Amazon mal wieder gestartet und es gibt daher erneut 12 Filme für einen Preis von je nur 99 Cent. Man bekommt die Filme dafür ausgeliehen, sie stehen dann maximal 30 Tage in eurem Amazon-Konto zur Wiedergabe zur Verfügung, mit Start der ersten Wiedergabe sind sie noch 48 Stunden verfügbar. Wunderbar für einen Filmeabend am heutigen Freitag oder vielleicht an Silvester?

Diesmal gibt es sogar ein paar gute Streifen, darunter „The Nice Guys“ mit Ryan Gosling, „Sherlock – Die Braut des Grauens“, „The Neon Demon“ und „Mörderland – La Isla Minima“.

Des Weiteren gibt es „Angry Birds: Der Film“, „Free State of Jones“, „Bastille Day“, „96 Hours – Taken 3“, „Das Jerico Projekt“, „Stolz und Vorurteil und Zombies“, „Kickboxer: Die Vergeltung“ und „Skiptrace“.

Keine 12 Euro für 12 Filme, na wenn das nicht mal ein gutes Angebot ist. Wenn euch irgendwo anders interessante Angebote über den Weg laufen, gern einen Tipp senden.