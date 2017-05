In der kommenden Woche wird Amazon die „Smart Home Awareness Week“ starten, es gibt zahlreiche Smart Home-Produkte für günstigere Preise. Ab dem 15. Mai bietet Amazon an mehreren Tage unterschiedliche Produkte für das smarte Zuhause an, jeder Tag steht unter einem anderen Motto. Los geht es am 15. Mai, Amazon wird Starter-Pakete anbieten.

Am 16. Mai geht es weiter mit intelligenten Steckdosen, am 17. Mai gibt es Thermostate, am 18. Mai soll smarte Beleuchtung im Vordergrund stehen, am 19. Mai geht es um smarte Soundsysteme, am 20. Mai werden Geräte zur Überwachung angeboten und der 21. Mai soll soll im Zeichen vernetzter Hausgeräte (Kühlschrank und Co) stehen.

Man verrät noch keine genauen Preise, kündigt aber zumindest schon mal die Rabatte grob an: „Dazu zählen um bis zu 15 Prozent reduzierte Bundles mit Echo Dot und Smart Home-Startersets von Homematic IP, tado und Philips Hue sowie um 20 Euro reduzierte In- und Outdoorkameras von Nest. Bis zu 20 Prozent Preisnachlass gibt es auf smarte Geräte von Bosch und sogar bis zu 25 Prozent für Sicherheitsprodukte von Netgear.“

Abgeschlossen wird die Angebotswoche am 22. Mai, dann können wir Deals für Echo und Echo Dot erwarten. Ab Montag wird es meines Erachtens für alle interessant, die frisch einsteigen oder ihr Smart Home erweitern wollen.