Soll unter dem Weihnachtsbaum ein kleines Gadget liegen? Wie wäre es mit einem aktuellen Chromecast, der ist aktuell für bzw. sogar unter 29 Euro zu haben. Normalerweise werden für das sowieso schon günstige Gerät nur 39 Euro fällig, aktuell bieten aber Media Markt und Redcoon jeweils konkurrierende Angebote an, wobei Redcoon den Konkurrenten sogar nochmals um 20 Cent ausstechen kann.

Redcoon bietet das Gerät bei eBay* zwar für aktuell 32 Euro an, mit dem Gutschein PREDCOON werden aber weitere 3,20 Euro vom Preis abgezogen und so erhalten wir den genannten Endpreis von nur 28,80 Euro. Media Markt hingegen bietet bei eBay* und im eigenen Shop* direkt den Preis von 29 Euro an.

Was kann so ein Chromecast eigentlich? Ein Chromecast macht jeden Fernseher mit HDMI-Anschluss smart, ihr könnt vom PC oder auch vom Smartphone aus Inhalte auf den Fernseher über das eigene Netzwerk beamen, entweder eigene Videos oder direkt aus zahlreich unterstützten Apps (YouTube, Mediatheken, etc.) heraus.