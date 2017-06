Cyberport wird über das Wochenende ein paar Angebote raushauen, unter anderem das Honor 6X in der Premium-Variante. Vermutlich sogar der einzige interessante Deal für uns, denn alle anderen Angebote sind entweder nicht sonderlich relevant für den Blog oder nicht wirklich gut genug. Es werden zum Beispiel die Nest Cams angeboten, die allerdings nicht günstiger als bei anderen Händlern sind. Los geht es ab 169 Euro.

Kommen wir zurück zum Honor 6X, das in der besagten Variante für nur 249 Euro erhältlich ist. Dafür erhaltet ihr das Model mit 4 GB RAM Arbeitsspeicher und 64 GB Datenspeicher, was dann doch schwer in Ordnung ist. Normalerweise werden 40 Euro mehr für das Android-Smartphone fällig. Das Angebot von Cyberport lohnt sich also, lest aber ruhig noch meinen Testbericht vorher.

Wer es noch günstiger will, der bekommt das Lenovo K6 mit Snapdragon 430 und 5″ Display bereits zu 129 Euro sowie das nuba N1 mit 5,5″ Display, 13 MP Kamera und 64 GB Datenspeicher zu 189 Euro. Beide Smartphones sind normalerweise teurer!

Werft einfach einen Blick in das White Weekend bei Cyberport, es gibt auch zahlreiche andere Geräte zu günstigeren Preisen. Aber auch immer schön Preise vergleichen, nicht jeder Deal ist automatisch der beste Preis im Netz.