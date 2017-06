Derzeit werfen einige Streaming-Dienste mit Rabatten um sich, auch Deezer bietet jetzt drei Monate Premium für nur 99 Cent an. Ich persönlich komme durch den Sommer recht günstig, zuletzt hatte ich Google Play Musik günstig abgestaubt, auch Spotify hat Angebote laufen und nun folgt Deezer mit einem ähnlich attraktiven Preis für drei Monate der Premium-Services.

Premium bedeutet natürlich volle Lotte bei den Funktionen, der Preis allerdings ist mit einmalig 99 Cent ziemlich niedrig. Allerdings ist das Angebot wohl nur für die gültig, die in den letzten 90 Tagen kein anderes Angebot wahrgenommen haben oder gar schon Premium-Kunde waren. Klar, mit derartigen Preisen will man in der Regel weitere Neukunden gewinnen.

Wer aktuell bereits für einen anderen Dienst bezahlt, kann sich noch etwas Zeit lassen und das Deezer-Angebot auch später wahrnehmen. Es gilt noch bis zum 31. Juli 2017, heißt es im Kleingedruckten auf der Website. Deezer bietet selbstverständlich auch eine eigene Android-App an.

Es kann auch bei Deezer monatlich gekündigt werden, ihr holt euch also kein langfristiges Abo ins Haus. Normalerweise kostet Deezer 9,99 Euro je Monat.

[via Caschys Blog]