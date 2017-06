Wer ein eBay Plus-Mitglied ist, kann bis zum kommenden Sonntag zusätzliche 15 % bei den ohnehin schon günstigen eBay Wow-Angebote sparen. Für eBay Plus-Mitglieder macht das dann unter anderem einen Bestpreis für das neue Samsung Galaxy S8, welches ihr für deutlich unter 550 Euro erhalten könnt. Das Angebot gilt für Bestandskunden und Neukunden mit eBay Plus-Mitgliedschaft.

Einfach dann den entsprechenden Artikel auswählen, via Paypal bezahlen und den Gutschein PLUS17 nicht vergessen mit anzugeben. Ihr findet auf der Aktionsseite natürlich noch weitere Hardware, wie etwa einen Kaffeevollautomaten von Krups oder auch ein Aspire-Notebook von Acer.

Was bringt euch eBay Plus? Unter anderem kostenlosen Premium-Versand für Produkte von Plus-Händlern, was durchaus mit Prime bei Amazon zu vergleichen ist. Ebenso gibt es mehr Kundenservice, Retouren soll zudem leichter sein. Kostet lediglich 19,90 Euro im Jahr, die ersten 30 Tage Testphase sind für lau!

Bis 23:59 Uhr am 2. Juli 2017 könnt ihr die Angebote wahrnehmen, insofern sie nicht vorher schon ausverkauft sind.

[via Caschys Blog]