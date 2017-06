Nach ein paar hitzigen Tagen ist heute vielleicht das richtige Wetter für das Freitagskino bei Amazon, wieder werden zahlreiche Filme für je nur 99 Cent angeboten. Wiedermal gibt es einen bunten Mix an Filmen aus allen möglichen Genres, darunter harte Action mit „John Wick“ (kann man gucken) oder auch mit einem Drama à la „Alle Farben des Lebens“. Für jeden dürfte etwas dabei sein, große Blockbuster sucht man aber vergebens.

Neben den genannten Streifen erhaltet ihr noch zusätzlich „Bad Moms“, „Inferno“, „Der unsichtbare Gast“, „Love & Friendship“, „Dragonball Z“, „The Other Side of the Door“, „The Infiltrator“, „Before i wake“, „The Edge of Seventeen – Das Jahr der Entscheidung“ und „Feuerwehrmann Sam: Achtung Ausserirdische“.

Jeder Film steht ab Beginn der Leihe für bis zu 30 Tage in eurem Amazon-Konto zur Verfügung, mit Start der Wiedergabe nur noch 48 Stunden. In der Regel bekommt ihr für 99 Cent die HD-Ausgabe der Filme, insofern überhaupt verfügbar. Nur an diesem Freitag gelten die besagten Angebote.