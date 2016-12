Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Vielleicht noch ein letzter Artikel am Heiligabend, bin nämlich kurzfristig noch über fette Rabatte bei zwei interessanten Apps gestoßen. 50 % gibt es jeweils beim Solid Explorer und auch Enpass Password Manager, wenn man sich die Apps via In-App-Kauf auf die jeweilige Pro-Version upgraden lässt. Bei Enpass sind das unterm Strich dann nur noch 4,81 Euro statt der knapp 10 Euro für die Lifetime-Lizenz, da kann man doch wirklich mal zuschlagen.

In erster Linie schaltet man damit eine Begrenzung ab, die kostenlose Variante bietet nämlich „nur“ bis zu 20 speicherbare Passwörter an, die Pro-Version ist unbegrenzt. Ähnlich beim Solid Explorer, der wohl eine 14-tägige Testversion ist und dann freigeschaltet werden muss, was aktuell innerhalb der App für nur noch 99 Cent möglich ist.

Kann man ruhig investieren, der Dateimanager bietet neben den üblichen Funktionen in erster Linie ein modernes Design und einen überschauberen Aufbau der Menüs, zudem gibt die Unterstützung für Cloudspeicher, lokale Netzwerkspeicher und eine Root-Funktion für die Modder unter euch.

Wir können nicht über jeden App-Deal berichten, probieren das meist eher neutral und allgemein zu halten, deshalb empfehle ich den Schnäppchenjägern immer wieder App-Sales.