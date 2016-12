Bei Google Play günstiger: The Room Three, Modern Combat & mehr

Bei Google Play günstiger: The Room Three, Modern Combat & mehr

Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Wiedermal sind ein paar Spiele bei Google Play günstiger zu haben, darunter ein paar ganz junge Klassiker. Square Enix haut zum Beispiel einige Spiele raus, darunter natürlich die GO-Titel von Deus Ex, Hitman und auch Lara Croft, zudem gibt es die 80 % Rabatt auch auf Hitman Sniper. Sehr erfreulich dürfte sicher auch der Preis von The Room Three sein, das 3D Rätsel gibt es derzeit für nur 99 Cent! Die Durchschnittsbewertung von 4,9 spricht für sich.

Machen wir doch einen kurzen Sprung zu den großen Publishern, Gameloft bietet derzeit Modern Combat 4 für nur 99 Cent an und The Amazing Spider-Man 2 für denselben Preis. Noch günstiger ist Assassin’s Creed Identity von Ubisoft, nur 50 Cent werden aktuell fällig. Für LEGO Jurassic World von Warner Bros muss man auch nur noch 1,09 Euro auf den digitalen Tresen legen.

Zu guter Letzt noch zwei Titel kleinerer Teams, darunter das gefeierte und ausgezeichnete Prune für nur 99 Cent und This War of Mine von den Anomaly-Machern für nur 1,99 Euro.

Wie ihr euch selbst über aktuelle Deals auf dem Laufenden haltet? AppSales aus dem Play Store laden.