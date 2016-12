Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Bei Google Play gibt es erneut zahlreiche Angebote und das verwundert nur zwei Tage vor Weihnachten natürlich kaum noch. Unter anderem bekommt man aktuelle Filme für nur 99 Cent geliehen, leider begrenzt auf einen einzigen Streifen pro Person. Wer da aber vielleicht schon einen aktuellen Film im Auge hat und diesen unbedingt sehen will, kann sich nun bei Google Play entsprechend einen Rabatt holen.

Für 99 Cent bekommt ihr einen Film ausgeliehen, der euch dann bei Google Play für 30 Tage zur Verfügung steht. Mit der ersten Wiedergabe ist der Film dann noch für 48 Stunden verfügbar. Angeboten sind unter anderem sehr beliebte Filme aus diesem Jahr, wie „Pets“, „Fack ju Göhte 2“, „The First Avenger: Civil War“ und natürlich auch Klassiker wie „Kevin – Allein in New York“ oder „Der Polarexpress“.

In der Sektion Google Play Movies solltet ihr den Banner finden, der euch zum Gutschein einlöst.

Apps und Spiele

Ebenso sind wieder diverse Spiele und Apps günstiger zu haben, zum Beispiel gibt es diverse Bestseller zu günstigeren Preisen, darunter Hits wie Leo’s Fortune, Deus Ex GO oder auch Final Fantasy V. Zur besagten Aktion geht es hier entlang.

Ebenso lohnenswert ist ein Blick zu diversen Publishern, 2K Games bietet NBA 2K17, WW 2K, XCOM: Enemy Within und Civilization Revolution 2 günstiger an. Bei den Teltale Games gibt es The Walking Dead: Michonne und Mr. Robot für weniger Geld zu haben.

In-App-Deals gibt es auch, bis zu 80 % Rabatt werden auf In-App-Käufe bei Spielen wie FIFA 17, Minecraft Story Mode und DC Legend beworben, eine Übersicht gibt es hier.

Diverse einzelne Apps sind ebenso günstiger, wir berichten bereits über den Nova Launcher Prime, zudem gibt es den Lightning Launcher günstiger,