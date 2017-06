Ein Blick in den Google Play Store könnte sich in diesen Tagen lohnen, Google startete Sommerangebote über unterschiedliche Kategorien hinweg. Spiele, Abos und andere Medien werden mit Rabatten angeboten, ihr bekommt zum Beispiel Hitman Sniper, Lara Croft GO, Need for Speed No Limits und andere Titel für ein paar Euro weniger angeboten, dafür einfach mal hier reinschauen.

Ihr könnt auch bei Abonnements sparen, Runtastic, TuneIn Radio und andere Apps bieten Rabatte von bis zu 50 %, die es übrigens auch auf Serien-Staffeln gibt und Filme zum Kaufen. Natürliche kommen die Bürcherwürmer nicht zu kurz, Rabatte gibt es auch auf diverse digitale Bücher.

Nicht verlinken kann ich euch die noch immer laufende Aktion für Filme, ihr könnt euch nämlich einen Streifen für nur 99 Cent ausleihen. Im Play Store solltet ihr einen Banner bei „Filme & Serien“ finden, wenn das Angebot für euch noch gilt.