Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Erneut wird noch vor Weihnachten das Honor 5X zu einem schmalen Preis angeboten, Saturn haut das Mittelklasse-Smartphone von Huawei erneut für nur 159 Euro raus. Noch auf der Suche nach einem günstigen Smartphone für den Weihnachtsbaum, zum Beispiel für den Einstieg in diese Welt für das eigene Kind oder für den Partner, vielleicht auch für die noch fitte und moderne Oma? Das Honor 5X könnte euer Kandidat sein.

30 Euro liegt der Preis von Saturn laut Preisvergleich* unter den Preisen der Konkurrenz. Angeboten wird das 5X in den Farben Gold und Grau, somit ist für fast jeden etwas dabei. Unser Fazit im Test des 5X viel eindeutig aus, ich beschrieb das Gerät „damals“ schon mit: „viel Smartphone für wenig Geld“. Und daran hat sich in den letzten Monaten nicht so viel verändert.

Zu den Eckdaten gehören ein 5,5″ Full HD Display, eine 13 MP Hauptkamera, 5 MP Frontkamera, ein 3000 mAh Akku, der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite, Bluetooth 4.1, WiFi n, LTE, ein erweiterbarer 16 GB Datenspeicher, 2 GB RAM Arbeitsspeicher und natürlich ein ausreichend flotter Octa-Core-Prozessor. Alles steckt in einem schlichten Metallgehäuse.