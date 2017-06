Amazon bietet am Donnerstag das Honor 6X mit 64 GB für einen deutlich günstigeren Preis an. Auf der Suche nach einem Mittelklasse-Smartphone mit viel Datenspeicher und auch sonst guter Ausstattung? Wir verweisen da gerne auf das nur am Donnerstag verfügbare Angebot, welches das Honor 6X der Huawei-Tochter beinhaltet. 239 Euro werden für das 64 GB Modell fällig, womit man mehr als 50 Euro unter den sonst üblichen Preisen liegt.

Für besagten Preis gibt es die große Variante, die neben mehr Datenspeicher mit 4 GB RAM auch etwas mehr Arbeitsspeicher bietet. Bei uns im Test konnte das aus Metall gefertigte Android-Smartphone überzeugen, es bietet vor allem ein gutes Display, eine gute Performance im Alltag und die verbaute Dualkamera macht auch noch recht vernünftige Aufnahmen.

Mit dem Honor 6X kann man meines Erachtens nicht falsch machen, wenn man sich bei einem Budget von 250 Euro bewegt. Inzwischen hat man dem Smartphone ein Update auf Android 7 spendiert, sodass es recht aktuell unterwegs ist. Das besagte Angebot ist nur am 8. Juni verfügbar.