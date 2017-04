Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf Telegram zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klicken, um auf WhatsApp zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Teilen auf Google+ anklicken (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um über Twitter zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Klick, um auf Facebook zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Bei MediaMarkt läuft noch bis zum Start in die neue Woche ein interessantes Angebot rundum das HTC 10, das letzten Flaggschiff-Smartphone der Taiwaner gibt es für nur 379 Euro. Ein wahrlich guter Preis, vergleicht man das Angebot von MediaMarkt mit den sonst üblichen von Preisen* von mindestens 429 Euro. Sparpotenzial ist also ausreichend vorhanden.

Für den Preis von unter 400 Euro erhaltet ihr ein durchweg attraktives Android-Smartphone, das in einem attraktiven Metallgehäuse ausreichend Leistung mit Snapdragon 820 und 4 GB RAM Arbeitsspeicher bieten kann, zudem an der Rückseite eine wirklich gute 12 MP Kamera.

Der Konkurrenz hat man zudem einen starken Sound voraus, der BoomSound mit zwei Lautsprechern kann sich hören lassen. Im Testbericht attestierte ich dem Smartphone, dass es fast keine Schwächen hat. Gilt auch für die Software, HTC bietet fast Stock-Android an und das aktuell natürlich in Version 7 Nougat.

Angeboten wird das HTC 10 in den Farben Rot, Grau und Gold zum besagten Preis, zudem gibt es einen kostenlosen Adidas-Fußball obendrauf. Einfach auf der Produktseite auswählen, was ihr gern haben wollt. Der Preis des Balls wird an der Kasse abgezogen.