Klarmobil bietet mal wieder einen absoluten Tarif für Einsteiger an, die Smartphone Flat 400 wird erneut für nur 1,95 Euro je Monat angeboten. Für den Einstieg in die Smartphone-Welt, für ein zweites und daher vielleicht wenig genutztes Gerät könnte sich dieser Tarif lohnen. Er beinhaltet 400 MB Datenvolumen im Netz von Vodafone (ohne LTE) je Monat, nach Verbrauch wird auf GPRS gedrosselt. (reicht noch für WhatsApp und Co)

Ebenso inbegriffen sind 100 Frei-Minuten je Monat in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonderrufnummern), jede weitere Minute wird mit 9 Cent abgerechnet. Ebenso werden für SMS in alle Netze 9 Cent je Stück fällig.

Für die Mitnahme der Rufnummer gibt es einen einmaligen 25 Euro Bonus, dafür werden einmalig 9,95 Euro Anschlusspreis fällig und die Vertragslaufzeit beläuft sich auf 24 Monate.

Verfügbar ist das Angebot bis zum Abend des 22. Mai 2017.