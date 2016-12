Mit den Angeboten wird es in den kommenden Tagen nicht aufhören, Media Markt will euch am frühen 27. Dezember in die eigenen Märkte locken und gab schon in den letzten Tagen die zu erwartenden Angebote bekannt. Ihr habt zwei Kids und die sollen sich mit einer Konsole beschenken lassen? Wie wäre es mit der PlayStation 4 500 GB samt zwei Controllern? Gibt es bei Media Markt morgen für nur 233 Euro und damit schon fast 20 Euro günstiger* als die Konsole mit nur einem Controller.

Nicht weniger attraktiv ist das Huawei P8 lite, das für nur noch 134 Euro angeboten wird. Ist zwar ein Mittelklasse-Smartphone aus dem vergangenen Jahr, sollte aber noch immer für viele Nutzer locker ausreichend und das auch für wenigstens ein weiteres Jahr. Laut Preisvergleich* wird der nächst beste Preis um 30 Euro unterboten!

Den dicksten Fisch fängt man natürlich mit dem angebotenen 60″ TV von Samsung, allerdings nicht nur aufgrund seiner Größe. 597 Euro wird Media Markt morgen aufrufen, laut Preisvergleich* sind das knapp über 200 Euro Ersparnis! Es handelt sich um einen Smart TV mit Triple Tuner, Full HD Auflösung, USB und so weiter.

Es gibt noch weitere Angebote, wie zum Beispiel den 32 GB USB Stick mit USB 3.0 von Lexar für lediglich 6 Euro oder auch die SanDisk microSD mit 128 GB für nur 27 Euro.

Angeboten werden die besagten Gerätschaften am 27. Dezember nur in den Filialen von Media Markt, zudem nur von 8 bis 11 Uhr und vermutlich auch nur solange der Vorrat reicht.