Richtig gut sind die Preise der Angebote von Media Markt, so gibt es das Samsung Galaxy S7 für nur noch 399 Euro und damit laut Preisvergleich* locker 39 Euro unter den Preisen anderer Shops in Deutschland. Angeboten in Silber, Gold, Pink, Weiß und Schwarz.* Ebenso nett ist das S7 edge für 499 Euro samt UE Boom-Lautsprecher.

Ebenso im Angebot ist das HTC 10 Evo für einen Preis von nur 333 Euro, welches bei Idealo sonst für mindestens 40 Euro mehr gelistet wird. Und mit dem Moto Z Play gibt es noch ein weiteres attraktives Android-Smartphone im Bunde, welches ebenso knapp 40 Euro unter den sonst bisher üblichen Preisen angeboten wird.

Was soll man dazu noch sagen? Sind alles wirklich gute Angebote, die teilweise sicher schnell vergriffen sind. Ebenso im Angebot sind das ZTE Blade V8, Huawei P8 lite smart und das Wiko Tommy Cool. Alle drei zuletzt genannten Geräte kosten weniger als 200 Euro bzw. sogar weniger als 100 Euro (Wiko).

Schaut einfach mal in die Angebote rein, es sind auch noch andere Geräte zumindest ein paar Euro günstiger im Angebot. Live sind die besagten Deals bis 9 Uhr zum 18. April und ausschließlich online.