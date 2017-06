MediaMarkt bietet Samsung Gear S3 für 50 Euro unter Normalpreis an (nur bis 9 Uhr)

In das Wochenende starten wir mit weiteren Angeboten, bei MediaMarkt wird derzeit die Samsung Gear S3 für einen wirklich starken Preis angeboten. Dort bekommen wir das Classic und Frontier Modell zu jeweils nur noch 249 Euro, was im Preisvergleich eine Ersparnis von über 50 Euro bedeutet. Wer auf der Suche nach einer Smartwatch ist, sollte vielleicht also auch einen Blick auf die Tizen-Uhren von Samsung werfen.

Leider hatte ich die Gear S3 nicht im Test, war aber von der Gear S2 schon begeistert. Tizen ist als Betriebssystem für derartige Geräte einfach besser geeignet, Android Wear enttäuschte mich Android-Fan in den letzten Jahren immer wieder.

Mein Fazit zur Gear S2: „Smartwatches sind nicht so mein Ding, die Gear S2 hat es mir aber doch irgendwie angetan. Ich habe die Uhr sehr gern getragen, selbst im Home-Office am Schreibtisch. Timer, Wecker, Benachrichtigungen – dafür eignet sich die Gear S2 meines Erachtens wirklich perfekt.“

Mir ist der Deal erst ein bisschen spät aufgefallen, er wird nur noch bis 9 Uhr am 23. Juni verfügbar sein. Einfach bei der Tiefpreisspätschicht von MediaMarkt reinschauen!