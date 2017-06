Erneut gibt es das Motorola Moto Z Play zum aktuellen Tiefpreis, Amazon bietet das Smartphone für nur 249 Euro an. Wer in diesem Budget wildert, der sollte sich das Moto Z Play unbedingt angucken, allein aufgrund des großen Akkus von über 3500 mAh und der damit einhergehenden Laufzeit. Für viele Nutzer dürfte es ein Zwei-Tage-Smartphone sein, einfach weil die restliche Hardware auch ganz gut passt.

Des Weiteren gibt es 3 GB RAM Arbeitsspeicher, ein 5,5″ großes AMOLED Display mit Full HD-Auflösung, eine 16 MP Kamera, Fingerabdrucksensor und die sonst üblichen Module. Apropos Module, das Moto Z Play lässt sich über Moto Mods erweitern, beispielsweise durch einen weiteren Akku oder auch einen Lautsprecher.

Beim Moto Z Play handelt es sich um ein Tagesangebot, der Deal endet also in der Nacht auf Freitag. Angeboten wird das Android-Smartphone in Schwarz und Weiß. Aktuell ist Android 7 installiert, ein Update auf Android 8 sollte später aber auch noch drin sein.