PS4 und Xbox One S-Bundle heute bei Amazon günstiger

Entscheidender Unterschied ist hier allerdings das jeweilige Modell, denn bei der Sony-Konsole bietet man „nur“ das alte Modell der PS4 an. Dafür im Angebot die 1 TB Variante mit Call of Duty: Infinite Warfare Legacy Edition und zwei DualShock Controller – für 299 Euro*

Anders bei Microsoft, hier wird die neuere Xbox One S angeboten. Ein paar Unterschiede zum Vorgänger sind ja bekannt, unter anderem ist das Gehäuse geschrumpft und beinhaltet nun auch das Netzteil, des Weiteren gibt die One S nun Videos in bis zu 4K aus und für Gaming gibt es immerhin HDR-Unterstützung.

Bundles gibt es unterschiedliche, alle allerdings bestückt mit der 1 TB Version und zusätzlichem Controller. Je nach Bundle unterschiedliche Farben bzw. auch unterschiedliche Spiele. Los gehts bereits ab 259 Euro*!

Des Weiteren will ich euch mal wieder darauf hinweisen, dass es auch dauerhafte Angebote über die komplette Woche gibt. Mit am Start ist der Amazon Echo samt 30 Euro Rabatt*.

Über sonderlich spannende Blitzangebote bin ich heute aber auch nicht gestolpert.