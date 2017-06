Zum Start in die neue Woche gibt es ein Einsteiger-Smartphone von Samsung zum besten Preis, einige bekannte Händler bieten das Galaxy A3 2017 nun für nur noch 199 Euro an. Samsung bietet mit der A-Serie nun schon seit einiger Zeit ziemlich attraktive Smartphones an, mit dem Galaxy A3 2017 gibt es sogar ein noch halbwegs kompaktes Gerät. Eine Seltenheit heutzutage, ein gutes Android-Smartphone mit 4,7″ Display noch zu finden.

Display: 4,7″ Super AMOLED HD Display

Prozessor / RAM: 1,6 GHz Octa-Core-SoC, 2 GB RAM

Datenspeicher: 16 GB Datenspeicher (erweiterbar)

Kamera: 13 MP (f/1.9) hinten, 8 MP (f/1.9) vorn

Akku: 2350 mAh mit Quick Charging

Sonstiges: IP68 (wasserdicht), Metallgehäuse, Wifi ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB Typ C, LTE

Zum besagten Preis von nur noch 199 Euro erhaltet ihr das Smartphone bei MediaMarkt, Saturn und auch Amazon. In den kommenden Wochen sollte auch endlich das Nougat-Update auf den Geräten ankommen.