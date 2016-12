Media Markt schlägt mal wieder zu und bietet in der sogenannten „Tiefpreisspätschicht“ einen echten Knaller an, denn das Galaxy S7 edge unterschreitet dort den marktüblichen Preis deutlich. Das Angebot ist nur am Donnerstagabend bis zum Freitagmorgen um 9 Uhr verfügbar, man sollte sich mit der Kaufüberlegung also nicht unbedingt zu viel Zeit lassen.

Wie viel kann man sparen? Schauen wir bei Idealo* in den Vergleich, dann liegt das Angebot von Media Markt fast exakt 60 Euro unter den nächst besten Preisen anderer Anbieter. Das ist schon ganz ordentlich, wie auch das Smartphone selbst, das definitiv als eines der besten Android-Smartphones des Jahres zählt und im nächsten Jahr nur schwer zu toppen sein wird.

Neben dem sowieso besonderen edge-Display mit einer Größe von 5,5″ und QHD Auflösung gibt es zudem eine 12 MP Hauptkamera der Extraklasse mit f/1.7 Blende, 4 GB RAM Arbeitsspeicher, 32 GB Datenspeicher (erweiterbar), einen 64 Bit Octa-Core-Prozessor, NFC, WiFi ac, Bluetooth 4.2, LTE, einen 3600 mAh Akku und einen Fingerabdrucksensor.

Ein weiteres Highlight ist natürlich das Gehäuse aus Glas und Aluminium, welches diesmal auch wasserdicht ist und daher gegen zeitweiliges Untertauchen geschützt.