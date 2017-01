Schon seit einigen Wochen wird von der Aktion in der kommenden Woche berichtet, Saturn wird über zwei Tage lang die Mehrwertsteuer auf fast alle Produkte streichen bzw. für uns vom Kaufpreis abziehen. Ihr hört richtig, gerade bei hochpreisigen Produkten lässt sich hier ordentlich etwas sparen, für den Kunden bedeutet das bei den meisten Produkten den besten Preis. Den Preisvergleich sollte man trotzdem nie unterlassen, einfach zur Sicherheit wirklich den besten Preis zu erwischen.

Einen Rabatt in Höhe der Mehrwertsteuer gibt es am 2. Januar und auch 3. Januar, gültig ist die Aktion unter anderem im Online-Shop von Saturn und der dürfte dann Montag und Dienstag an seine Belastungsgrenzen gelangen. Nicht gültig ist die Aktion für Downloads, E-Books, Verträge und ähnliche Produkte.

Der Rabatt wird euch direkt im Warenkorb abgezogen. Also einfach in den Shop von Saturn, eure Produkte in den Warenkorb schmeißen und den Kauf abschließen. Teilt uns gerne mit, was ihr euch gönnt oder gegönnt habt.