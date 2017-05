Sky bietet im Mai einen attraktiven Rabatt auf die Leihfilme bei Sky Select an, das Angebot gilt über den kompletten Monat. Ich selbst bin erst am Dienstagabend darauf gestoßen, dass Sky für den Mai einen 50 % Rabatt bewirbt. Der gilt für fast alle Sky Select-Bestellungen, allerdings erst ab der zweiten Bestellung im laufenden Monat. Der erste Film kostet also den vollen Preis von 6 Euro, alle weiteren nur noch die Hälfte.

Angebot gültig vom 1.-31.5.2017 für alle Sky Select Filme; 50%-Reduktion gilt ab der 2. Bestellung eines Sky Select Films sowie für alle weiteren Filmbestellungen im Mai. Bei der Bestellung wird Ihnen immer der reguläre Preis angezeigt und berechnet. Die Gutschrift i.H.v. € 3 pro bestelltem Film erfolgt nach Beendigung der Aktion im Juni.

Die Aktion ist relativ interessant, insofern man die letzten Kinofilme so früh wie möglich im heimischen Wohnzimmer betrachten möchte. Sky ist da nach wie vor der schnellste Anbieter, dafür sind die Preise aber auch höher.

Normalerweise kosten HD-Filme bei der Konkurrenz einen Euro weniger. Genau deshalb lohnt sich aber auch ein Blick zur Konkurrenz, „Rogue One: A Star Wars Story“ ist inzwischen bei Amazon verfügbar und kostetet dort weniger.