Nur für kurze Zeit heißt es auch für diese Aktion, Smartmobil bietet seine 15 Euro Allnet-Flat derzeit mit doppeltem Volumen an. Das heißt für potenzielle Kunden ein Datenvolumen von 6 GB je Monat, nutzbar im LTE-Netz von O2/E-Plus mit bis zu 50 Mbit/s. Der besagte Preis ist aber nur mit 24 monatiger Laufzeit zu haben. Zudem gilt der Preis leider nur für die ersten 12 Monate, in der „zweiten Halbzeit“ des Vertrages werden 19,99 Euro je Monat fällig.

Trotzdem ist der Preis dann immer noch okay, andere Discounter bieten meist nur bis 4 oder 5 GB Volumen je Monat an. Die laufende Aktion ist also eine durchaus attraktive Alternative. Neben dem mobilen Internet mit besagter Volumenobergrenze gibt es eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze (ausgenommen Sonderrufnummern).

Leider ist auch hier die unsägliche Datenautomatik am Start, dank Datenverbrauchsmonitor in Android-Geräten kann man dieser aber aus dem Weg gehen und seinen Verbrauch entsprechend beobachten. Fällig wird ein Anschlusspreis von 29,99 Euro, dafür entfällt der Versand und die Rufnummermitnahme wird mit 25 Euro belohnt.

