Vodafone verteilt aktuell an Bestandskunden einen Bonus in Form von zusätzlichem Datenvolumen. Man muss wohl etwas Glück haben, um die Anforderungen zu erfüllen, doch ein Blick in die meinVodafone-App könnte sich in diesen Tagen lohnen. Einige Leser berichten den Kollegen von einem Bonus, der 1 GB zusätzliches Datenvolumen beschert. Sogar dauerhaft, heißt es in der Beschreibung.

Ihr Vertrauen freut uns. Deshalb belohnen wir Sie mit einer kleinen Aufmerksamkeit. Und schenken Ihnen 1 Highspeed-GB zusätzlich. Das Beste: Sie bekommen diese ab jetzt jeden Monat. Dauerhaft und ohne zusätzliche Kosten für Ihren aktuellen Tarif. Sie brauchen Sich um nichts zu kümmern – an den weiteren Bestandteilen Ihres Vertrags ändert sich nichts.

Also einfach mal die besagte App öffnen und dort unter den Optionen zum eigenen Vertrag checken, ob euch auch ein Bonus angeboten wird. Verfügbar für Kunden mit Red und Smart-Tarifen, so der bisherige Wissensstand. Es könnte auch eine andere Option für euch zur Verfügung stehen, wie etwa die Verdopplung eures Datenvolumens für nur 2 Euro je Monat oder ein auf 12 Monate begrenzter Bonus.

Aber immer auch darauf achten, dass sich bei manchen Aktionen zugleich eure Vertragslaufzeit verlängern könnte. Immer gut die angegebenen Infos lesen.