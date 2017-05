Zum Einstieg ins Wochenende gibt es zwei attraktive Vodafone-Tarife mit LTE und Samsung Galaxy S8 für ziemlich gute Preise. Die Angebote sind daher auf eine relativ geringe Stückzahl begrenzt und nur am Wochenende verfügbar. Fangen wir doch direkt mit dem kleinsten Tarif an, der für 39,99 Euro je Monat eine LTE-Flat mit 2 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz bieten kann. Dazu gibt EU-Roaming und Flats für SMS sowie Telefonie in alle deutschen Netze.

Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate, das EU-Roaming ist laut Fußnote dank Giga Travel mit den kompletten Inklusivleistungen nutzbar. Die Kündigungsfrist beträgt die üblichen 3 Monate, sonst werden ab dem 25. Monat die eigentlich für den Tarif veranschlagten 44,99 Euro fällig.

Das Smartphone (Galaxy S8 oder S8+) kostet euch einmalig 1 Euro, hinzukommen ein Anschlusspreis von einmalig 34,99 Euro und der monatliche Paketpreis von 39,99 Euro. Rechnen wir für die Vertragslaufzeit alles zusammen und ziehen dann die UVP (799 Euro) des Galaxy S8 ab, kostet der Tarif rechnerisch nur 8,20 Euro je Monat.

Wer mehr Datenvolumen benötigt, bekommt alternativ für 49,99 Euro je Monat den Tarif mit 4 GB.