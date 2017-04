Wir hatten über diese Tarife bereits berichtet, heute sind sie dann auch offiziell gestartet. Es gibt damit dann bereits drei unterschiedliche Maßnahmen der Netzbetreiber, wie man dem Kunden das mobile Internet schmackhaft machen will, ohne wirklich mehr Datenvolumen bereitzustellen oder es gar abzuschaffen.

O2 Free* lockert die Schraube bei der Drosselung spürbar, die Telekom will zahlreiche Partner für „unbegrenztes“ Streaming gewinnen und Vodafone erlaubt nun den Übertrag des nicht benötigten Datenvolumens in den Folgemonat. Übertragen wird das „unverbrauchte“ Inklusivvolumen immer nur in den ersten Folgemonat. Bleiben aus Juni also 500 MB übrig, werden diese in den Juli übertragen und stehen auch nur in diesem Zeitraum als GigaDepot zur Verfügung.

Bei erneuter Nichtnutzung wird das aus Juni entstandene GigaDepot allerdings nicht weiter mit den August übertragen. Verfügbar ist das GigaDepot für Bestandskunden und Neukunden in den Red-Tarifen S (für 31,99 Euro), M (für 41,99 Euro), L (für 51,99 Euro), XL (für 71,99 Euro), XXL (für 101,99 Euro), Young und Red+ Familie. Übrigens auch im EU-Ausland.

Mehr Datenvolumen bieten die überarbeiteten Tarife auch, zudem ist das WiFi Calling ab sofort inkludiert.