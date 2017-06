Bock auf eine aktuelle Konsole? Schaut euch die Xbox One S an, die derzeit für lediglich 186 Euro zu haben ist. Auch bei den Konsolen fallen die Preise fast monatlich, die aktuelle Xbox One S gibt es nun fast dauerhaft für unter 200 Euro und bei MediaMarkt ist der nächste Tiefpunkt erreicht. 186 Euro kostet die Konsole nur noch, dafür erhaltet ihr die One S mit 500 GB Festplatte, Wireless Controller und Forza Horizon 3 als Spiel.

Microsoft hat der Xbox One mit dem S-Modell ein kleines Upgrade verpasst. Unter anderem werden Blu-Rays mit 4K unterstützt, ebenso werden andere Video-Apps mit bis zu 4K / Ultra HD an den angeschlossenen Monitor ausgegeben. Spiele werden in dieser Auflösung zwar nicht unterstützt, dafür gibt es mit HDR eine deutlich Aufbesserung der Farben, Schatten und Kontraste.

Des Weiteren hat man das Design der Konsole überarbeitet, sie ist um 40 % geschrumpft, das Netzteil wurde direkt integriert und die überarbeiteten Controller unterstützen zusätzlich Bluetooth.