Acer präsentiert ein neues Chromebook, welches sogar einen Militärtest bestanden hat. Mit dem Chromebook 11 N7 will Acer auch die Leute ansprechen, bei denen es durchaus mal etwas ruppiger zur Sache geht, denn das neue 11 N7 entspricht dem Militärstandard U.S. MIL-STD 810G. Wer dazu alle Details möchte, findet diese bei Wikipedia in einem ausführlichen Artikel.

Unter anderem kann der Displaydeckeln einem Druck von bis zu 60 kg standhalten. Sollte euch das Chromebook mal aus der Hand fallen, sollten ebenso keine Schäden daraus resultieren. Verstärkte Scharniere und andere Feinheiten sorgen für das insgesamt recht robuste Chromebook.

Unter der Haube allerdings das übliche an Hardware, neben einem Celeron (N3060) gibt es noch 4 GB RAM, 16/32 GB Datenspeicher, einen Akku für bis zu 15 h Laufzeit und die üblichen Anschlüsse. Mit nur 230 Dollar ist das Chromebook 11 N7 aber auch eines der günstigeren Geräte.

Leider ist uns noch nicht bekannt, ob wir dieses Chromebook auch nach Deutschland bekommen.

[via Androidauthority]