Allo ermöglicht jetzt das Erstellen und Versenden von personalisierten GIFs. Google spendiert Allo die nächste Neuerung, seit Ende Mai wird eine Funktion für GIFs bereitgestellt. Zwar konnte man in Allo, wie auch in vielen anderen Messenger-Apps bereits seit längerer Zeit GIFs versenden, doch Allo bietet jetzt auch die Möglichkeit eigene GIFs erstellen zu können. Hier als Selfie Clips bezeichnet.

Die Neuerung wurde mal nebenbei via Twitter angekündigt, verfügbar scheint die Funktion mit dem Update auf Version 12 der App zu sein. Ich kann sie allerdings leider nicht wirklich finden. Normalerweise sollte die Neuerung über die GIF-Funktion erreichbar sein, wenn denn nur die GIF-Funktion bei mir sichtbare wäre.

We're launching selfie clips in #GoogleAllo today, making it easier to capture and share your own personal gif pic.twitter.com/EzjLb33CSa

— Amit Fulay (@amitfulay) May 31, 2017