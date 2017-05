Amazon Channels soll das nächste Angebot des Konzerns sein, das auch seinen Weg nach Deutschland findet. Google, Amazon und Co testen neue Angebote in der Regel in den USA, danach in Großbritannien und auch Deutschland, besonders Amazon hat Deutschland als einen wichtigen Markt gewinnen können. Demnächst soll es die Amazon Channels geben, eine Erweiterung von Instant Video mit Pay TV-Angeboten.

Sky bekommt als inzwischen erfolgreicher Pay TV-Anbieter immer mehr unter Druck, man kann sich schon längst nicht mehr auf den erst jüngst erreichten Lorbeeren ausruhen, denn es drücken einige neue Player in die Märkte. DAZN zum Beispiel wird sich Rechte an der Champions League sichern, Sky wird einen großen Teil der Übertragungen nicht mehr exklusiv haben.

Und nun kommt noch Amazon mit Channels, womit Sky die Vielfalt an exklusiven Serien mächtig streitig gemacht wird. HBO, Showtime, Cinemax, Starz und andere Kanäle bietet Amazon in den USA bereits an, aktuellen Infos zufolge auch bald bei uns.

Uns Kunden kann der neue Konkurrenzkampf nur entgegenkommen, denn das hält die Preise niedrig. Andererseits muss man irgendwann wohl fünf Abonnements gleichzeitig haben, um den eigenen Bedarf an spannenden Inhalten decken zu können.

[via DWDL, Caschys Blog]