Amazon kündigt Juni-Highlights für Instant Video an

Amazon hat natürlich auch wieder für den kommenden Juni ein paar Highlights am Start, genauer gesagt geht es um die Highlights für den eigenen Instant Video-Service. Natürlich gehen wieder ein paar Serien mit neuen Staffeln an den Start, unter anderem drei neue Originals namens „A Long Strange Trip“, „I Love Dick“ und „Le Mans: Racing is Everything“. Ebenso gibt es die erste Staffel von „Outcast“ und „Der gleiche Himmel“.

Für die Serien „Preacher“, „Hap and Leonard“, „12 Monkeys“ und „The Strain“ gibt es jeweils die zweite Staffel, für „Fear The Walking Dead“ den ersten Teil der dritten Staffel. Ein paar neue Filme werden ebenso angeboten, darunter „Star Trek Beyond“, „Teenage Mutant Ninja Turtles“, „The Visit“, „Kill the Messenger“, „Dont Knock Twice“, „Wiener Dog“, „Das kalte Herz“, „Twilight, die komplette Saga“, „Iron Man“ 1- 3 und „Predistination“.

Die genannten Inhalte sind natürlich bei Prime inklusive. Des Weiteren wird es neue Filme und Serien zum Kaufen und Leihen geben, wie auch neue Inhalte für Kinder. Auf Wunsch findet ihr alle ganz genauen Daten der Filme und Serien direkt bei Amazon.