Amazon wird im kommenden Monat natürlich wieder ein paar neue Highlights bei Prime Instant Video zeigen, jetzt hat das Unternehmen eine Liste veröffentlicht. Amazon hat natürlich wieder ein paar Serien und Staffeln schon bekannter Serien am Start, unter anderem gibt es eine zweite Season von „All Or Nothing“, wie auch von „Into the Badlands“ und „Blindspot“. Neue Inhalte für Serien gibt es zudem in Form von „Rogue“, „Blindspot“, „The Magicians“ und „Nashville“.

Filme wird man ebenso neu ins Programm aufnehmen, darunter „The Expendables 3“, „Steve Jobs“, „Crimson Peak“, „Nerve“, „Radio Heimat“, „Viking“, „Die gesammelten Peinlichkeiten unserer Eltern in der Reihenfolge ihrer Erstaufführung“ und „The Voices“.

Neue Inhalte für Kinder wird es ebenso geben, neue Filme zum Kaufen und Leihen nimmt Amazon selbstverständlich auch mit ins Programm auf. Mehr Details findet ihr dazu direkt bei Amazon oder auf folgender Grafik: