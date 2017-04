Amazon Underground bot über längerer Zeit hinweg kostenpflichtige Android-Apps zur kostenlosen Nutzung an, doch damit wird demnächst wieder Schluss sein. Hat sich für Amazon vielleicht doch nicht so gerechnet oder Underground wurde schlicht nicht angenommen, denn nun verkündete Amazon das Ende des Programms ab diesem Sommer.

Amazon Underground bot zahlreiche kostenpflichtige Android-Apps für lau an, die eigentlich entstehenden Kosten hat Amazon für die Entwickler – teilweise durch Werbeeinnahmen – übernommen, wir Nutzer konnten Navigon und Co komplett kostenfrei benutzen. Im Sommer 2017 wird der Zugang zu Underground eingestellt, teilte Amazon nun mit, installierte Apps soll aber wohl weiterhin nutzen können.

Komplett eingestellt wird alles bis Ende 2019, bis dahin können derzeitige Fire Tablet-Kunden weiterhin ihre Apps nutzen und haben Zugriff auf den Underground-Store.

All support for the program will end in 2019. Until then, current Fire tablet customers can continue to enjoy previously installed Underground apps and access the Underground Actually Free store.