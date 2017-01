Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google legt im neusten Compatibility Definition Document eindeutig fest, dass die Hersteller das neue System für Benachrichtigungen ab Android 7 Nougat nicht anrühren dürfen. Genauer gesagt dürfen die Hersteller, die die Android 7.1 CTS durchlaufen, am neuen System der Benachrichtigungen nichts mehr verändern, was zugleich auch bedeutet, dass ab Android 7 Nougat ein grundsätzlich einheitliches System für Benachrichtigungen verfügbar ist.

Benachrichtigungen einer App werden gebündelt, können aber zugleich auch einzeln angezeigt werden. Des Weiteren gibt es seit Android 7 eine native Direktantworten-Funktion. Und Google setzt voraus, dass man über die Benachrichtigungsleiste nun immer die Systemeinstellungen erreichen muss, wobei das eigentlich alle Hersteller seit Jahren ermöglichen.

Obwohl Hersteller hier in vergangenen Tagen selten von der gängigen Praxis abgewichen sind, zumindest die Hersteller mit Geräten mit Google Play-Diensten, ist eine feste Regelung dennoch gut. In Zukunft also einheitliche Benachrichtigungen auf allen Geräten, egal ob von HTC, Sony, Samsung, Huawei oder sonstwem.

Hersteller müssen derartige Regelungen immer dann befolgen, wenn sie die Google Play-Dienste auf ihren Geräten mit ausliefern möchten.

