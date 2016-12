Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Mit dem neusten App-Update bekommt Android Pay neue Übersetzungen nun auch für die deutsche Sprache. Noch warten wir auf Android Pay bei uns in Deutschland, Google stellt die Dienste des digitalen Portmonees nur sehr langsam bereit, den Anfang machten natürlich die USA und in diesem Jahr sollen weitere Länder folgen. Darunter vielleicht auch schon Deutschland? In Europa für Google sicherlich kein unwichtiger Markt, nur sind wir beim digitalen Fortschritt bekannterweise etwas langsamer.

Wie dem auch sei, Joel hat uns darauf hingewiesen, dass im neusten App-Update von Android Pay (APKMirror) nun auch deutsche Übersetzungen hinterlegt sind. Zumindest teilweise, dafür aber die wichtigsten Bestandteile, nämlich das Hauptmenü und auch die Einstellungen, nur das Menü in der „Action Bar“ hat noch ein paar englische Begriffe.

Drücken wir also mal die Daumen dafür, dass wir bald Android Pay auch in Deutchland nutzen können. Bald steht die Google I/O an, das wäre doch ein geeigneter Rahmen um eine internationale Verfügbarkeit des Bezahldienstes anzukündigen.