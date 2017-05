Haha. Gerade musste ich wirklich sehr lachen, wenn denn die Infos stimmen und die Screenshots nicht gefälscht sind. Und zwar war ein neues ASUS-Tablet mehrmals als K900 aufgetaucht und wurde als das neue Nexus 7 vermutet. Nun hat sich ein Nutzer gedacht einfach mal mit dieser Bezeichnung bei ASUS im Support-Chat anzufragen, welche denn die technischen Daten sind und wann das Gerät in den Handel kommt. Und der offenbar redselige Mitarbeiter fand in seinem System anhand der Bezeichnung ein paar Informationen, die aber sicherlich noch nicht für die Öffentlichkeit gedacht sind.

So wird das neue Nexus 7 dann noch in diesem Monat vorgestellt werden, wie es auch in den Gerüchten der letzten Wochen hieß. Auch die technischen Daten sind bestätigt, wenn auch mit der Angabe, dass diese Daten noch nicht endgültig bestätigt sind. Schlussendlich fügte der Mitarbeiter sogar hinzu, dass er die Daten einfach mal so weitergibt, obwohl das wohl eher nicht erwünscht sei.

7 Zoll AMOLED Display mit Full HD

Qualcomm Snapdragon 600 oder S4 Pro (quasi Baugleich)

2 Gigabyte Arbeitsspeicher, 32 Gigabyte Datenspeicher

5 Megapixel Kamera hinten, 1.2 Megapixel Kamera vorn

4.000 mAh Akku, WLAN a/b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC

+ LTE/GSM

Android 4.3 (Jelly Bean)

