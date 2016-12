Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Zum Abschluss der Woche wollen wir mal noch einen Tarif nennen, der so nur bis zum 27. Dezember verfügbar sein wird und neben einem attraktiven Preis noch einen Bonus mitbringt. Es handelt sich um einen altbekannten Tarif, der nun auch eine Samsung Level mini Box für nur einen Euro mit am Start hat. Der Lautsprecher wird sonst für 50 – 60 Euro verkauft*, man macht ihr also einen fairen Deal, insofern ihr einen neuen Tarif sucht.

Der ist übrigens wiedermal bei BASE bzw. O2 und hat eine LTE-Flat mit 4 GB je Monat inbegriffen, wie auch eine Telefonie-Flat in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat in alle deutschen Netze, eine zweite SIM-Karte und EU-Roaming für mobiles Internet mit 1 GB je Monat sowie Telefonie in die teilnehmenden EU-Länder. Die inbegriffene Datenautomatik kann über die Telefonica-Hotline abgeschaltet werden.

Der Preis von 12,99 Euro je Monat ist über 24 Monate aktiv, danach wird ohne rechtzeitige Kündigung der Vertrag automatisch zum ursprünglichen Preis von 39,99 Euro verlängert. Wer derzeit noch einen laufenden Vertrag hat, kann bei diesem Angebot zudem die Aktivierung um bis zu 90 Tage verzögern.