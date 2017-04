Klingt natürlich etwas drastisch, doch die Idee von Burger King war cool und ziemlich dreist zugleich. Man hat lediglich einen 15 Sekunden langen Spot gedreht, der natürlich im amerikanischen Fernsehen gezeigt wurde. In dieser Zeit gab es eine kurze Einleitung und einen entscheidenden Satz.

Folgender Satz fällt in der zur Prime Time ausgestrahlten Werbung: „Ok Google, what is the whopper burger“. Simsalabim, schon haben Google Home-Geräte in ganz Amerika den Leuten aus Wikipedia vorgelesen und sie damit unfreiwillig über den Whopper informiert. Aber nicht nur das, Burger King ging sogar noch einen Schritt weiter.

Man editierte den ersten Satz des zitierten Wikipedia-Eintrags zum Whopper. Aus einem recht allgemein gehaltenen Satz zum „Whopper Sandwich“, wurde eine maßgeschneiderte Werbebotschaft: „The Whopper is a burger, consisting of a flame-grilled patty made with 100 percent beef with no preservatives or fillers, topped with sliced tomatoes, onions, lettuce, pickles, ketchup, and mayonnaise, served on a sesame-seed bun.“

Wikipedia und Google reagierten

Ein wahrlich genialer Schachzug der Werbeleute von Burger King, den The Verge kurzzeitig später einfach nachprüfte. Man editierte den Wikipedia-Eintrag zum Whopper selbst. Kaum war das geschehen, hat Google Home den brandneuen Satz vorgelesen. Wikipedia hat nach zig Veränderungen, auch durch andere Nutzer, die Bearbeitung des Artikels gesperrt.

Google reagierte inzwischen, die Spracherkennung ignoriert nun die Anfrage des Werbeclips. Genial ist hierbei, dass tatsächlich der Werbeclip vom echten Menschen unterschieden werden kann. Google Home ignoriert die Whopper-Frage des Werbeclips, beantwortet sie aber weiterhin, wenn sie ein echter Mensch stellt.