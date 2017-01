Nvidia bringt GeForce NOW in naher Zukunft auch auf PCs und Macs, kündigte das Unternehmen auf der CES in Las Vegas endlich an. Gaming in der Cloud mag nichts für Profis sein, für so Gelegenheitsspieler wie mich ist das aber eine tolle Option aktuelle Spiele auch ohne aktuellen PC spielen zu können. Klar, ich habe hier eine Konsole, nur selbst da könnte das ständige Kaufen neuer Spiele zu einem echt teuren Unterfangen werden.

GeForce NOW soll das bald beenden, Cloud-Gaming von Nvidia kommt auf nahezu alle Computer. Zugriff bekommt man auf Computer in der Cloud, die mit einer aktuellen GTX 1080 ausgestattet sind. Übertragen wird derzeit maximal in Full HD mit 60 FPS, zudem wird eine niedrige Latenz versprochen.

Zugriff bekommt man in der Cloud auf alle bekannten Dienste, wie Steam, Origin, Uplay usw., darüber zockt man dann seine beliebten Spiele. Nötig ist eigentlich nur ein PC der 1080p flüssig abspielt und selbstverständlich schnelles Internet (mindestens 25 Mbit/s).

Ihr könnt euch schon mal auf die Warteliste setzen lassen, solang der Dienst noch nicht gestartet ist. Kostenpunkt? Aktuell wird von einem Preis von 25 Dollar je 20 Stunden Spielzeit mit einer GTX 1060 und 10 Stunden Spielzeit mit einer GTX 1080 berichtet. Die ersten 8 bzw 4 Stunden sind kostenlos.

In höchster Grafik wäre das für The Witcher 3 um die 100 Dollar, rechnet man mit einer ungefähren Spielzeit von 40 Stunden. Günstig ist also auch das nicht, bequem aber allemal.

[via FoneArena]