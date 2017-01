Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Google Allo hat bereits eine neue Funktion mit dem Update auf Version 5.0 erhalten und gibt Hinweise auf eine weitere coole Neuerung für die nahe Zukunft. Fangen wir doch direkt mit den Custom Chrome Tabs an, die Google mit dem letzten Update in Google Allo integrierte. Der Messenger öffnet Links jetzt direkt im Messenger, über ein integriertes Chrome Tab und nicht über den „externen Browser“. Sehr komfortabel, schaut man sich mal schnell einen Link an.

Neu aber noch nicht integriert ist das neue Sticker Pack, welches auf eurem Gesicht basiert. Richtig gelesen. Ihr macht ein Selfie von euch, woraufhin Google Allo automatisch ein Sticker Pack entwirft. Dieses steht euch dann in den Chats zur Nutzung bereit. Dafür setzt Google auf die eigenen Server, die schnell und zuverlässig coole Sticker basierend auf eurem Gesicht erzeugen werden.

Noch ist aber nicht bekannt, wann die neue Sticker-Funktion in den Messenger integriert wird. Und obwohl sie ziemlich cool ist, nutzt sie mir leider nicht wirklich viel, mangels privater Kontakte in Allo. Nutzt von euch jemand Allo tatsächlich im Alltag häufiger?

Ihr bekommt Version 5.0 über den APKMirror oder natürlich inzwischen auch als automatisches Update über den Google Play Store.

