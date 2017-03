Google Assistent: Mehr Klarheit über Hardware-Voraussetzungen

Google hatte den Assistent für Smartphones ab Android 6 Marshmallow zwar angekündigt, zunächst allerdings die genauen Voraussetzungen verschwiegen. Man sprach ursprünglich von „qualifizierten Geräten“, ging dabei aber nicht auf Details ein. Alle Smartphones ab Marshmallow werden den Google Assistent also nicht erhalten, doch worin macht Google den Unterschied? Leser Stephan hat die entscheidende Info bei Google finden können.

Auf der Produktseite zum Google Assistent wird nun im Kleingedruckten ersichtlich, welche Voraussetzungen Google an die Hardware der Smartphones* hat. Wobei diese nicht sonderlich atemberaubend sind. Natürlich sind die Google Play-Dienste vorausgesetzt, zudem muss der Arbeitsspeicher größer als 1,5 GB RAM sein und das Display mit mindestens 720p (HD) auflösen.

*Starting in English and German on phones with Google Play Services, >1.5 Gb of memory and 720p or higher screen resolution.