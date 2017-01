Google überarbeitet das Design der Webversion von Google Kontakte, angepasst an den Look der Android-Version. Google hat vor einiger Zeit die Android-App für Kontakte überarbeitet, sie bekam einen neuen Look, natürlich entsprechend dem eigenen Material Design. Diesen Look spendiert man nun auch der Webversion, meines Erachtens ist es exakt das Design der App.

Das aktuelle Design bringt natürlich einen Navigation Drawer/Hauptmenü an der linken Seite mit, des Weiteren gibt es den Floating Action Button in der rechten unteren Ecke.

Erreichbar sind die Google Kontakte über diese Adresse, links unten im Hauptmenü kann das neue Design aktiviert oder auch wieder deaktiviert werden. Derzeit behandelt Google das neue Design noch als Vorschau.

Ob Google auch jemals die Kalender-App im Web mit einem neuen Design versehen wird?

[via 9to5Google]