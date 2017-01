Klick, um auf Pocket zu teilen (Wird in neuem Fenster geöffnet)

Im Sommer des letzten Jahres erstmals im Quellcode entdeckt, nun haben die ersten Nutzer von Google Maps die Anzeige erhalten, die über die Parksituation am Navigationsziel informiert. Google Maps spuckt bereits jetzt nützliche Infos aus, wie etwa die Menge an Besuchern eines Ortes sortiert nach Uhrzeit oder auch eine Info darüber wie lange sich Menschen am jeweiligen Ort durchschnittlich aufhalten.

Nun die nächste Neuerung. Google Maps verrät uns die Parksituation am Navigationsziel. Drei verschiedene Parksituationen gibt es, die Google für uns einschätzt und anzeigt. Entweder kann man problemlos parken, da genügend Stellflächen am Ziel frei sind, vielleicht wird die Suche nach einem Parkplatz aber auch etwas länger dauern oder könnte sogar komplett ohne Ergebnis ausfallen.

Aktuell scheint sich die Funktion noch auf öffentliche Orte wie Sehenswürdigkeiten, Shopping Malls, etc. zu beschränken, da hierfür benötigte Daten eventuell vorhanden sind und der Algorithmus überhaupt zu verarbeitende Daten hat. Google wird diese Neuerung vor dem Rollout wieder ausgiebig testen und dann irgendwann bekannt geben. Eine Weitergabe der Auslastungsdaten großer Parkhäuser an Google, dürfte eigentlich auch kein Problem sein.

Erste Nutzer sahen die Neuerung mit der neusten Beta 9.44, die ihr unter anderem über den APKMirror erhaltet. Ich tippe aber mal auf eine vorzeitige Exklusivität für den US-Markt.

