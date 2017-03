Über Google Maps kann man jetzt seinen Standort live mit Freunden teilen, ab sofort sollte die Funktion auch bei euch zur Verfügung stehen. Erst vor wenigen Tagen wurde die Neuerung angekündigt, nun wurde sie wohl weltweit ausgerollt. Zu finden nun im Navigation Drawer eurer Maps-App, dort sollte der mit „Neu“ markierte Menüpunkt „Standort teilen“ zu finden sein.

In anderen Apps kann man zwar oftmals auch den Standort mit anderen Leuten teilen, meist aber nur den momentanen. Hier in Maps kann man den Live-Standort teilen, sodass eure Freude auch sehen, wenn ihr euch fortbewegt. Es lässt sich daher auch mit Freunden teilen, wann ihr bei einer Navigation ungefähr am Ziel ankommen werdet.

Freigeben lässt sich ein Standort an Freunde aus Inbox, allerdings auch via Link an ganz andere Apps. Beispielsweise per Link zu Hangouts oder auch zu WhatsApp.

Während der Navigation kann man den Reiseverlauf teilen, hier einfach das grüne Menü von unten nach oben aufziehen und dort dann die entsprechende Taste drücken.

Für die Neuerung müsst ihr eigentlich nichts tun, Maps richtig beenden und neustarten könnte helfen. Ansonsten ist natürlich immer zu empfehlen, die aktuellste Version aus dem Play Store installiert zu haben.