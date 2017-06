Google News bekommt nach vielen Jahren eine stärkere optische Überarbeitung, Google hat jetzt ein komplett neues Design vorgestellt. Bei manchen Diensten tut sich Google mit einem neuen Look schwer, der Google Kalender beispielsweise wurde aus unterschiedlichsten Gründen in seiner Webversion noch nicht überarbeitet, auch Google News musste bis zum heutigen Tag warten.

Google hat nicht nur den Look überarbeitet bzw. modernisiert, hauptsächlich somit an das Material Design angepasst, sondern auch die Navigation innerhalb der Dienstes etwas verbessert. Ebenso wurde ein neuer Fakten Check-Bereich eingeführt, den wir am rechten Bildschirmrand finden werden.

Des Weiteren hat Google noch die Einstellungen überarbeitet, damit der Nutzer Google News besser an die eigenen Bedürfnisse anpassen kann.

Sicher wird der neue Look in den kommenden Tagen bei allen Nutzern bereitstehen, so teilte es Google zumindest mit. Trotz des Gegenwindes in Europa, soll Google News ganz offensichtlich nicht aufgegeben werden.

Mobil kann man News & Wetter benutzen, die passende Google-App.